Arno Havenga over seizoen Feyenoord: 'Advocaat is veel aanraakbaarder'

Waterpolobondscoach Arno Havenga was te gast in Tennis Plaza, vanuit Ahoy

Waterpolobondscoach Arno Havenga kwam woensdagavond langs in Tennis Plaza, om met presentator Dennis van Eersel te praten over onder meer het seizoen van Feyenoord. Havenga ziet dat er veel is veranderd bij de Rotterdammers sinds de komst van trainer Dick Advocaat.

"Advocaat is een totaal ander persoon, er is veel veranderd in de omgeving van de ploeg", vertelt Rotterdammer en Feyenoord-supporter Havenga. "Advocaat heeft rust gebracht en vertrouwen gegeven, hij is veel aanraakbaarder. Een sporter die weinig zelfvertrouwen heeft speelt maar op de helft van zijn kunnen, Advocaat heeft dat flink verbeterd."

Olympische Spelen

Uiteraard blikte Havenga ook uitgebreid terug op het afgelopen EK waterpolo, waar hij met de Oranje-dames in de halve finale verloor van Rusland. "We wisten dondersgoed dat we ons op het EK konden kwalificeren voor de Olympische Spelen. We hebben daar goed spel laten zien, maar sloegen niet toe tegen Rusland. Dat was een grote teleurstelling."

"Iedereen kreeg daarna een weekje rust en afstand", vervolgt Havenga. "De trainingen begonnen vorige week maandag weer. Het verbaasde me hoe scherp iedereen daar was, ik was eigenlijk nog de meest negatieve op de training."

Nu richten Havenga en de waterpolodames zich op het OKT, waar nog twee plekken voor de Spelen te vergeven zijn. "Daar komen vier serieuze landen voor in aanmerking. Japan is als gastland aanwezig, maar dat is totaal geen waterpololand. Hetzelfde geldt voor Zuid-Afrika, daar wonnen wij op het WK nog 33-0 van. Zo'n land voorkomt dat er een echt waterpololand straks naar de Olympische Spelen kan. Maar goed, iedereen heeft bij ons voor ogen dat het volgens plan verloopt. Het is nu alleen wel alles of niks", besluit Havenga.

Beluister boven dit bericht het volledige gesprek tussen presentator Dennis van Eersel en Arno Havenga.