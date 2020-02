Vijf aanhoudingen bij vondst van hennepkwekerij in Dordrecht

Politie neemt auto in beslag in Dordrecht (Foto: Politie Drechtsteden Binnen)

De politie heeft woensdagochtend in Dordrecht vijf verdachten opgepakt na een inval in een hennepkwekerij. De wietplantage was aangelegd in een huis in de wijk Stadspolders.

Agenten waren poolshoogte gaan nemen na een tip. In en rond het huis konden agenten vier mannen en een vrouw aanhouden. De verdachten zijn in de leeftijd van 20 tot en met 51 jaar. De politie nam ook een auto in beslag.

Hoeveel planten er in de wietkwekerij stonden, is niet bekend gemaakt. De plantage is vernietigd.