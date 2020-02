Roy Kortsmit wil weer aan de bak: 'Binnen een week verwacht ik nieuws'

"Het gaat goed, ik ben weer fit en lekker aan het trainen. Ik ging het seizoen uit met een schouderblessure, dat heeft mede door een paar tegenslagen wel even geduurd", vertelt Kortsmit op Radio Rijnmond. "Ik heb wel wat aanbiedingen gehad, sommige waren sportief niet goed, andere financieel niet. Maar op een gegeven moment wacht je te lang, ik zit nu in een fase waarin ik alles aan moet grijpen."

Kortsmit verwacht nu snel een nieuwe club te vinden. "Ik hoop en denk wel dat er snel een keuze wordt gemaakt. Binnen een week verwacht ik met nieuws te komen, er zijn dingen al heel concreet."

Sparta

Na een periode van ruim tien jaar liet Kortsmit het Kasteel afgelopen zomer dus achter zich. "Ik merkte de laatste jaren dat het minder werd bij Sparta dan in mijn topjaren, dus misschien had ik eerder een stap moeten maken. Op een gegeven moment mis je de prikkels om beter te worden, ik wilde een nieuwe omgeving. Achteraf had ik dat ook moeten doen, maar er was eerder niets waarvan ik dacht: dat is mooier dan Sparta."

