Barry Schep positief over kaartverkoop zaalfinale in Ahoy: 'Het gaat hard'

"Ik heb heel veel mooie herinneringen hier, terug op heilige grond", vertelt Schep vanuit Ahoy. "Je zit in een sportwalhalla, het publiek zit aan het veld. Het was altijd fantastisch om hier dan te spelen."

Schep is inmiddels bij de Korfbalbond verantwoordelijk voor de organisatie van de zaalfinale, die dit jaar na vier keer Ziggo Dome weer in Ahoy wordt gehouden. "We zien aan de kaartverkoop dat mensen daar blij mee zijn, het gaat hard. Dat is heel prettig, we gaan er iets moois van maken in april."

