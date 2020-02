Bart Vriends dag na belangrijke zege op ADO: 'Ik ben blij, dit geeft lucht'

Sparta-verdediger Bart Vriends blikte in Tennis Plaza nog eens terug op die belangrijke zege op ADO Den Haag (4-2) van dinsdagavond. "Ik ben blij, het moest wel even, er was echt een overwinning nodig. Dit geeft lucht."

En dat terwijl Sparta ruim voor de winterstop al snel afstand leek te nemen van de onderste plekken. "Die voorsprong zijn we toch een beetje uit handen gaan geven, maar dat is dinsdag recht getrokken", vervolgt Vriends. "Als we deze vorm door kunnen trekken de komende weken zijn we echt op de goede weg. Er zitten genoeg interessante tegenstanders tussen om meer punten tegen binnen te harken."

Veel interesses

Vriends vertelt in gesprek met presentator Dennis van Eersel ook over zijn brede interesses, naast het voetbal. "Ik ben in veel opzichten ook een simpele doorsnee voetballer, maar ik volg veel. Er zijn een hoop dingen interessant in de wereld. Ik kijk er wel naar uit dat ik heel wat anders kan gaan doen na mijn carrière, ik ben bijvoorbeeld een master media en journalistiek aan het afronden. Ik ga eerst eens een goede reis maken als ik voetballer-af ben, maar het duurt nog een tijdje tot ik stop hoor."

Waar ligt de komende jaren de toekomst van de inmiddels 28-jarige Vriends? "Ik heb een optie in mijn contract, Sparta beslist of ze mij nog een jaar aan boord willen houden. Het lijkt erop dat die optie gelicht gaat worden, maar daar heb ik nog geen definitief uitsluitsel over."

Beluister boven dit bericht het volledige gesprek tussen presentator Dennis van Eersel en Bart Vriends.