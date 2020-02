Koffer binnen handbereik bij Transavia? Dan betalen

Vechten om een plekje voor je rolkoffertje is in de toekomst waarschijnlijk verleden tijd bij Transavia. De vliegtuigmaatschappij, die onder andere vanaf Rotterdam The Hague Airport vliegt, wil passagiers die zeker willen zijn van een plekje voor hun handbagage in de cabine laten betalen. De bagagegarantie gaat tussen de vijf en vijftien euro kosten.

"Met de eventuele aanpassing speelt Transavia in op de wensen van passagiers die voortkomen uit een onderzoek", zegt de vliegtuigmaatschappij.

Een reizigster op Rotterdam The Hague Airport laat weten 'het extreem te vinden wat mensen soms mee kunnen nemen'. "Je ziet ook dat mensen steeds eerder willen boarden. De mensen die als eerste binnen zijn, mogen de koffer meenemen. Als je achteraan staat, moet je je koffer alsnog in het ruim laten plaatsen."

Een andere mevrouw zegt: "Het is niet meer te doen. Er gaat veel te veel handbagage in zo'n vliegtuig. Als alle mensen een koffertje meenemen, dan past het niet meer."

Gratis meenemen blijft mogelijk

"Handbagage kan nog steeds gratis mee, maar dan kan het gebeuren dat de rugzak of het rolkoffertje in het ruim meegaat. Wil men de garantie hebben dat de rugzak of rolkoffer in het cabineruim mee gaat, dan zijn hiervoor tegen betaling plekken gereserveerd in de cabine. Een handtas of laptoptas die onder de stoel past, kan sowieso gratis mee in de cabine", meldt Transavia.

In maart beslist Transavia of zij de plannen gaan doorvoeren.