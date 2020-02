Hoogst geplaatste Medvedev al klaar; Auger-Aliassime verslaat Dimitrov in Ahoy

Daniil Medvedev eerder deze week, tijdens een training in Ahoy

Het ABN AMRO World Tennis Tournament is haar als eerste geplaatste speler al kwijt. Daniil Medvedev verloor woensdagavond in twee sets van de Canadees Vasek Pospisil: 4-6, 3-6. Daarmee komt de 24-jarige Rus bij lange na niet aan zijn prestatie van vorig jaar, toen hij de halve finale haalde in Ahoy.

De wedstrijd begon nog voortvarend voor Medvedev, die via een break meteen uitliep naar een 2-0 voorsprong in de eerste set. Pospisil brak echter meteen terug en haalde op 5-4 de beslissende game binnen op de service van Medvedev. In set twee plaatste Pospisil, de nummer 104 van de wereld, de break al bij een 2-1 stand, om vervolgens de wedstrijd binnen te slepen door al zijn servicegames te houden.

Supertalent naar kwartfinale

De 19-jarige Felix Auger-Aliassime plaatste zich later op de woensdagavond voor de kwartfinales van het WTT. Het Canadese supertalent klopte Grigor Dimitrov, in 2018 nog finalist in Ahoy, met overtuigende cijfers: 6-4 en 6-2. Auger-Aliassime gaat nu spelen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Sloveen Aljaz Bedene.

Medvedev was overigens niet de enige Rus die woensdagavond werd uitgeschakeld in Ahoy. Ook Karen Khachanov, nummer zeventien van de wereld, kan zijn spullen gaan pakken. De 23-jarige Rus verloor in drie sets van de Brit Daniel Evans: 6-4, 3-6, 4-6.