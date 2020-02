Rotterdamse zomercarnaval dit jaar veel kleiner: 'geen plek voor half miljoen mensen'

Rotterdam Unlimited, het festival rondom het Rotterdamse zomercarnaval, zal in 2020 veel kleiner zijn dan voorheen. Er zullen geen grote artiesten optreden en er zullen geen openluchtpodia en festivalmarkt zijn. De Battle of Drums gaat ook niet door.

"We hebben al een paar jaar te maken met de verbouwing rond de Coolsingel", zegt organisator Guus Dutrieux. "Die heeft dit jaar gevolgen van het Hofplein tot en met de Westzeedijk. Het is een aardig gebied dat op de schop ligt. Elk jaar weer proberen we met passen en meten toch alles uit te voeren, maar we hebben dit jaar haast geen ruimte over voor publiek en podia. Toen hebben we moeten besluiten dat we het een jaartje wat bescheidener doen."

Alternatieve locatie

"We hebben gekeken naar alternatieven, maar we moeten ruim een half miljoen mensen kwijt. We hebben plekken nodig die op elkaar aansluiten om een goed evenemententerrein te creëren. Het is niet te doen. Echt alleen het gebied rondom de Coolsingel is geschikt", zegt Dutrieux.

Een jaartje naar Zuid?

"Het evenement hoort in het centrum van de stad thuis. Zuid is toch een heel ander type locatie. Daarnaast moet de straatparade een rondje kunnen maken. Ook op Zuid is dat niet goed realiseerbaar. Ik ben ook bang dat als je naar Zuid gaat, dat het evenement niet goed tot z'n recht komt. We hebben echt alles onderzocht, maar het zit er echt niet in."

Ook geen Battle of Drums

"Ook voor Battle of Drums heb je een volwaardige bühne en een locatie nodig waar minimaal 30.000 man past. Buiten het Hofplein, heb ik geen plek waar ik die massa kwijt kan."

35ste editie wordt mooi

"Het is de vijfendertigste editie. Het wordt een hele mooie editie. Naast de optocht hebben we ook weer de Koninginnenverkiezing. We krijgen weer allerlei optredens in de stad en we gaan weer massaal met z'n allen dansen op het Stationsplein." Dutrieux belooft dat Rotterdam Unlimited in 2021 'in volle sterkte' terug zal komen.