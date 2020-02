Vaarverbod bij Waddengebied? 'Zolang de regels maar voor iedereen gelden'

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het sluiten van de vaarroute vlak bij de Waddeneilanden als het stormt. Aanleiding is een ongeluk met het Nederlandse schip OOCL Rauma, dat eerder deze week zeven containers verloor ten noorden van Ameland. Het schip ligt sinds donderdagochtend vroeg in de Eemhaven in Rotterdam.