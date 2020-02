Volg bekerduel sc Heerenveen-Feyenoord op Radio Rijnmond

Feyenoord wacht donderdag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker het duel bij sc Heerenveen. Bij winst speelt de ploeg van trainer Dick Advocaat thuis de halve finale tegen NAC Breda. Uiteraard is Rijnmond Sport bij de wedstrijd in Friesland.

Het Feyenoord-nieuws van deze donderdag is het overlijden van materiaalman Carlo de Leeuw. Hij is 59 jaar geworden.

De bekerwedstrijd sc Heerenveen-Feyenoord start om 20:45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond in Tennis Plaza. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in het Abe Lenstra Stadion. Dennis Kranenburg is de presentator vanuit Rotterdam Ahoy.

sc Heerenveen - Feyenoord (Aftrap 20:45 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.