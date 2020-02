Hoogleraar jeugdcriminologie over steekpartijen: er is meer nodig dan een messenverbod

De afgelopen maanden waren er in de regio Rijnmond meerdere steekpartijen onder jongeren. Twee van de verdachten was nog maar dertien jaar oud.

De grootste politieke partij van Ridderkerk pleitte onlangs voor een messenverbod rond scholen en wijkcentra. Volgens Weerman is dat slechts een korte termijn-oplossing. "Het is de vraag in hoeverre jongeren zich daaraan houden. Het is nu ook al verboden om met messen te lopen. En jongeren doen het toch. Dus ik denk dat het ook niet heel erg effectief zal zijn."

Volgens de hoogleraar kopiëren veel jongeren videoclips en filmpjes op social media, waarin met messen en vuurwapens wordt gezwaaid. "Dat vinden ze cool en interessant. Door het dragen van een mes kunnen ze een reputatie vestigen en laten zien dat ze 'harde jongens' zijn."

Beschermen

Tegelijkertijd zien de jongeren op het nieuws dat er vechtpartijen zijn waarbij wapens ook daadwerkelijk worden getrokken. Weerman: "Ze willen zichzelf beschermen en nemen een mes mee. Maar daardoor escaleren ruzies ook sneller. Als je zo'n groot mes bij je hebt, moet je ook laten zien dat je niet wegloopt en dat je het wilt gebruiken."

Het is volgens Weerman niet eenvoudig om het probleem te tackelen. Ouders staan vaak machteloos, zegt hij, omdat de jongeren steeds meer afstand van hen nemen. Een deel van de opvoeders is bovendien niet in staat is om een goed gesprek met zoon of dochter te voeren.

"Soms hebben ouders zelf zulke grote problemen dat ze dat niet kunnen. Zij moeten geholpen worden. Dus jeugdzorg en ondersteuning op dit terrein is ook van belang."