WINACTIE: 6 x 2 kaarten voor Sparta-FC Groningen

Het duel Sparta-FC Groningen is op zondag 16 februari en start om 14:30 uur.

Dus wil je naar Sparta-FC Groningen? Volg de Facebook - of Instagram -pagina van Rijnmond Sport en tag de persoon die je wilt meenemen naar deze wedstrijd!

Via Facebook geven we vijf keer twee kaarten weg. Op onze Instagram-pagina geven we een set kaarten weg. De winnaars krijgen persoonlijk van ons bericht.