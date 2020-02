Feyenoord-materiaalman Carlo de Leeuw overleden

Voormalig voetballer Carlo de Leeuw is donderdag overleden. De materiaalman van Feyenoord was al langere tijd ziek.

De Leeuw speelde tussen 1978 en 1982 bij Feyenoord en kwam daarna ook nog voor Excelsior uit. De Leeuw was na zijn spelerscarrière sinds 2000 materiaalman bij Feyenoord en het Nederlands elftal.

De vleugelspeler was vooral bekend door zijn doelpunt tijdens de bekerfinale 1980. Feyenoord won toen met 3-1 van Ajax in de Kuip. Carlo de Leeuw maakte de tweede treffer. Peter Petursson scoorde de andere twee doelpunten

Voor zijn Feyenoord-periode begon hij zijn carrière in het seizoen 1975-1976 bij Excelsior. Daar keerde hij ook terug na zijn vier jaren bij Feyenoord. Vervolgens speelde hij zes seizoenen achtereen bij Cambuur Leeuwarden, één bij FC Eindhoven, één bij FC Volendam en hij beëindigde zijn carrière bij Eindhoven in 1993.

In augustus 2019 werd bij de materiaalman tongkanker geconstateerd en volgde een ingrijpende revalidatie. Hoewel de kansen op volledig herstel goed leken te zijn, is de ziekte hem toch fataal geworden. Carlo de Leeuw is 59 jaar geworden.