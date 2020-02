Gevonden: de Rotterdamse mol!

De meest stedelijke mol van Rotterdam is gevonden. Ecoloog André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur Rotterdam riep in het Mollenweekend van 8 en 9 februari iedereen op om op zoek te gaan naar sporen van de tot dan toe ontbrekende mol in het centrum van Rotterdam. Die sporen zijn nu gevonden.

In het Mollenweekend beloofde André de Baerdemaeker een reep chocola aan de eerste die in het centrum van Rotterdam sporen van dit ondergronds levende zoogdier zou vinden. Dat deed hij op Radio Rijmmond, in het programma Chris Natuurlijk. Tot die tijd was er volgens de Rotterdamse ecoloog nog nooit een mol gevonden in het stadscentrum.

De meest stedelijke sporen van mollen zijn nu gevonden op de hoek van de Beukelsdijk en de Heemraadssingel. De gelukkige vinder is Philip Kuypers. De Baerdemaeker reikt de prijs donderdagavond uit aan de winnaar tijdens de talkshow Rotterdam Late Night in Worm.

In het landelijke Mollenweekend van de Zoogdiervereniging zijn meer dan 50 duizend molshopen geteld. Hoeveel mollen dat zijn is volgens de Zoogdiervereniging niet te zeggen, want één mol kan meerdere hopen maken.