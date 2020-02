Nieuwe show voor Rotterdamse Papa Jay: 'Gaat niet, bestaat niet'

Papa Jay krijgt eigen online reality show. De alleenstaande vader van vijf kinderen uit Rotterdam-Zuid werd bekend door zijn deelname aan het NPO-programma Een Huis Vol. Nu, een jaar later, geeft hij Nederland opnieuw een kijkje in zijn drukke leven.

We ontmoeten Jay Lopez aan de keukentafel, waar hij ontbijt met zijn vijf kinderen: Talitha (14), Danilo (13), Jairo (11), Jordan (7) en Félice (6). De oudsten moeten opschieten, want moeten vroeg op school zijn. In de haast vergeet Talitha haar familie gedag te zeggen, maar daar wil Papa Jay niets van weten.

"Ik vind dat je je familie, zusje, broertje, iedereen in huis gewoon gedag moet zeggen als je weggaat. Doe even normaal! Het is hier geen hotel", legt Jay uit. "Je bent gewoon liefdevol."

Vast ritme

Liefde en discipline zijn de kernwoorden in huize Lopez. Een vast ritme is daarbij een must. Jay: "Opstaan, douchen, met z'n allen ontbijten. Dan op de fiets of lopend naar school. Als ik me daar niet aan houd, is de één te laat en de ander te vroeg."

Jay en zijn gezin werden na Een Huis Vol omarmd door Nederland. Omdat het gezin het niet breed heeft, werd een crowdfundactie gestart. Daarmee werd bijna een ton opgehaald. Jay is daar ontzettend dankbaar voor, maar het levert ook een hoop rompslomp op.

"De donatie heeft laten zien hoeveel liefde en respect mensen voor ons hebben", zegt Jay. "Maar belastingtechnisch heeft het ook een hoop hoofdpijn gegeven en dan houd ik het netjes. Omdat ik zelfstandig ondernemer ben, geldt het als gift. Ik ben blij als ik een kleine tienduizend euro per kind mag overhouden."

Geen nieuwe auto

"Zij kunnen straks hun rijbewijs gaan halen. Mensen denken nu dat ik met dat geld schoenen koop of een nieuwe auto, maar dat is helemaal niet waar. Ik weet wie ik ben en ik ga er goed mee om."

Jay heeft sinds het tv-programma de smaak te pakken en komt daarom vanaf maart met een eigen online show: Papa Jay TV, over Jay als opvoeder, vader en single man. "Het is ons leven. Ik ga delen wat we allemaal meemaken. Het wordt echte reality. We lachen, we huilen, we bouwen."

Hoe gaat hij dat in zijn nu al drukke schema passen? "Ik zeg altijd: 'gaat niet, bestaat niet', dus let's do it."