Tsitsipas: 'Ik wil meer titels behalen in minder finales'

Finales

2019 was een jaar waarin Tsitstipas goed startte en sterk eindigde. Hij behaalde onder meer de halve finale van de Australian Open in januari en won de ATP finals in december. Over zijn doelen voor dit jaar is de Griek ambitieus: "Ik wil meer titels behalen in minder finales," zegt hij. De titel pakken op het ABN AMRO World Tennis Tournament zou dan ook veel betekenen voor Tsitsipas: "Mijn naam als winnaar op de stadionring zien zou één van de beste dingen dit jaar zijn," aldus de Griek.

Handtekeningen

Deze week is er iedere dag rond 18.30 uur een handtekeningensessie met toptennissers bij het podium van Rijnmond in Ahoy. Deze is te vinden bij Shops & Bites.

Woensdagavond deelde Stefanos Tsitsipas daar handtekeningen uit. Kijk hierboven naar het interview dat Rijnmond deed met de Griek.