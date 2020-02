Vijf jaar na dato: Albanese verdachte opgepakt voor dubbele liquidatie in Rotterdam-Ijsselmonde

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat hij de chauffeur was die in 2015 de vermeende schutter van en naar de Bovenstraat heeft gereden. De verdachte is aangehouden in Frankrijk. Hij was onderweg vanuit Turkije.

Drugs

Op 15 januari 2015 vond de politie in een huis in IJsselmonde twee dode mannen. Er lagen verdovende middelen en in het huis bleek flink gevochten.

Na de schietpartij werd een verdachte aangehouden: een destijds 28-jarige man uit Albanië. Het OM eiste in 2016 een gevangenisstraf van twintig jaar tegen hem wegens dubbele moord, maar hij werd daarvoor door de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken. De Albanees is wel veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor drugs- en wapenbezit.

Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen het vonnis. Dat beroep zou vorige week dienen bij het Hof, maar is uitgesteld door de aanhouding van deze tweede verdachte.