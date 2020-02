Duitsers spenderen miljoenen aan vissen, die massaal uit Haringvliet worden gehaald

"Zonde van alle investeringen", vindt boswachter Ted Sluiter van de Zuid-Hollandse Eilanden. Want aan de terugkeer van de zalm en zijn soortgenoten is zo'n zeshonderd miljoen euro gespendeerd, vooral door de Duitsers en de Zwitsers.

De natuurorganisaties pleiten donderdag, tijdens een internationale bijeenkomst over de Rijn, dan ook voor een vrijgeleide voor de trekvissen langs de Haringvlietsluizen.

Brand bij Sandoz

"Er is de afgelopen jaren fantastisch werk verricht in het Haringvliet, mede dankzij het Kierbesluit van vorig jaar", legt Sluiter uit. "Toen zijn de sluizen, die sinds de bouw in 1971 alleen maar zoet water uitlieten, een stukje open komen te staan. Vissen als de zalm en de houting leven in zee, maar brengen hun jongen groot in het riviersysteem. De zalm zwemt daarvoor bijvoorbeeld helemaal naar de Alpenlanden."

"Het Haringvliet is de belangrijkste poort voor een heleboel trekvissen om naar de

rivieren te gaan", vervolgt hij. "Maar als alles wat naar binnen wil zwemmen wordt weggevangen door vissers is alles wat aan natuurherstel is gedaan voor niks geweest."

Aan de terugkeer van de zalm en zijn soortgenoten in de Rijn is lang gewerkt. De rivier kreeg een geweldige klap van de brand bij chemieconcern Sandoz in Bazel, in 1986. Bij het bluswerk stroomden dertig ton pesticiden en ander gif de rivier in. De Rijn was jarenlang morsdood, over een lengte van 150 kilometer.

"Voor de vissen zijn in de loop der jaren de woonkamer, de slaapkamer en de keuken weer op orde gekomen", zegt Sluiter met gevoel voor beeldspraak. "Alleen de voordeur, lees: de Haringvlietsluizen, zat op slot. Maar die is vorig jaar dus op een kier gegaan."

Fuiken en netten

Vissen die van zout naar zoet water overgaan, hebben ongeveer een week nodig om te acclimatiseren, legt de boswachter uit. "En dat doen ze dan bij de Haringvlietsluizen. Alleen staan daar dus ook de fuiken en de netten."

Hij weet dat de Duitsers vorig jaar beteuterd aan de rand van het Haringvliet stonden toen ze ontdekten dat de zalm en andere trekvissen er massaal uit het water werden gehaald. Daar hadden ze al die jonge zalmen toch niet voor uitgezet? De Duitsers stelden toen al een petitie op voor een visserijverbod rond de sluizen, maar daarvan is het nog steeds niet gekomen.

Donderdag doen allerhande natuurorganisaties een nieuw appèl op Den Haag om de trekvis rond de sluizen te beschermen. Ted Sluiter hoopt dat het verbod er snel komt. "Ik ga in mei met pensioen en zou graag zien dat het voor die tijd nog geregeld is."