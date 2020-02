Geheimen van ss Rotterdam onthuld: 'Sinatra zat aan de bar'

Van Dizzy Gillespie tot James Moody, en van Sarah Vaughan tot Dave Brubeck: lang niet iedereen weet het nog, maar ze speelden allemaal in het theater van het schip dat tegenwoordig voor anker ligt in Rotterdam.

Op de lange vaarten tussen Rotterdam en New York, die makkelijk zeven dagen in beslag namen, traden in de loop der jaren allerlei grootheden op, zeker uit de jazzmuziek. Ook waren allerlei prominenten te gast. "Zelfs Frank Sinatra. Dat is toch geweldig?"

In bad

Met die mooie, maar onderbelichte geschiedenis moest hij iets. Nog dezelfde avond, toen Zimmerman in bad lag, bedacht hij een formule. Die wordt nu na een intense periode van onderzoek en voorbereiding dit weekend werkelijkheid: 'Zimmerwax'.

Dat is een avond waarop hij de verhalen van de artiesten die op het schip speelden vertelt en hun muziek draait, waarna een band aangevoerd door saxofonist Benjamin Herman het roer overneemt. "Wie de ogen sluit, wordt meegevoerd naar toen", zegt de dj. "Het wordt een nostalgische avond. Ik wil muziek tot leven brengen en mensen tussen verleden en heden slingeren. En na afloop gaan we dansen, in de Queens Lounge."

Als de avond een succes wordt, hoopt Zimmerman er meer te organiseren. Ondertussen graaft hij door. "Ik heb zelfs een LP gevonden met muziek die op het schip is opgenomen. Dat staat er echt op ook! Die ga ik schenken aan het schip, mooi voor de vitrine."

Zimmerwax vindt zaterdagavond plaats op het ss Rotterdam. Kaarten kosten 18,50 euro en geven ook toegang tot de afterparty op het schip, waarbij Zimmerman zelf dj't.