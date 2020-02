Justitie maakt opnieuw fout met foto van kroongetuige Nabil B.

Justitie heeft opnieuw per ongeluk foto's van kroongetuige Nabil B. verspreid. Ze zaten in het strafdossier, dat onder andere aan advocaten van de verdachten is gegeven. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdagmiddag bekend gemaakt.

Het gaat volgens justitie om dezelfde foto's die al twee keer eerder opdoken. Ze stonden op een cd-rom. Justitie heeft de rechtbank en de advocaten gevraagd die om te ruilen voor een geschoonde versie.

Nabil B. is kroongetuige in het zogeheten Marengo-proces waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. De onlangs gearresteerde Taghi wordt verdedigd door de Rotterdamse advocaat Inez Weski.

Broer en advocaat vermoord

Een week nadat bekend werd dat Nabil B. zou getuigen tegen de verdachten in het zogeheten Marengo-proces werd zijn broer Reduan vermoord. Een half jaar later werd ook de Amsterdamse advocaat van B., Derk Wiersum, geliquideerd.

Nabil B. heeft 41 verklaringen afgelegd over de organisatie van Taghi, die wordt verdacht van vijf moorden en een aantal pogingen daartoe in het criminele milieu.

Het strafproces Marengo gaat over twee weken verder. Taghi, die in december in Dubai werd opgepakt, zal dan voor het eerst aanwezig zijn.

ui