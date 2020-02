Oud-topman Vestia ook verdacht van winkeldiefstal

Tegen de oud-bestuurder loopt al heel lang een strafrechtelijk onderzoek. Hij zou geld voor een project van Vestia in Zuid-Afrika in eigen zak hebben gestoken. In totaal gaat het om 1,2 miljoen euro. Hij wordt aangeklaagd voor verduistering en valsheid in geschrifte.

Op de dagvaarding prijkt nog een bijzonder delict: winkeldiefstal. Erik Staal (69) zou in november 2017 spullen hebben gestolen bij een bouwmarkt in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het gaat om handschoenen, slijpschijven, contactdozen en ledlampen.

Grote fraudezaak

De oud-topman heeft in 2017 een maand vastgezeten voor de grote fraudezaak in Zuid-Afrika. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten en enkele maanden later vond de winkeldiefstal plaats.