14-jarige opgepakt voor gewelddadige straatroof Rotterdam-Zuid

Een jongen van 14 is opgepakt voor een zeer gewelddadige straatroof in Rotterdam-Zuid. Daarbij werd een man afgelopen weekend bedreigd met een vuurwapen en beroofd van zijn telefoon.

De verdachte had via Marktplaats een afspraak gemaakt voor de koop van een telefoon aan het Amelandseplein in Charlois. Op het moment dat de koop rond leek, trok hij een vuurwapen uit zijn zak en zette die op het hoofd van het slachtoffer.

De verdachte griste de telefoon vervolgens weg en sloeg op de vlucht. De politie heeft hem nu dus alsnog opgepakt.