Heistelling Katendrecht wordt na storm Dennis verwijderd

De heistelling die begin deze week op een stel huizen viel in Rotterdam-Katendrecht, wordt pas volgende week weggehaald. Dat heeft te maken met de komst van storm Dennis die dit weekeinde over ons land trekt. Dat zegt een woordvoerder van aannemer Heijmans.

"Er moet nog veel werk worden gedaan voordat we aan het tillen van de heistelling kunnen beginnen. Dat moet worden gedaan door een kraan. Dat, in combinatie met de storm die wordt verwacht, maakt het dat het opruimen nog even op zich laat wachten", aldus een woordvoerder van het bedrijf.



Na het omvallen van de heistelling besloot de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er niets meer mocht worden gedaan. De inspectie vond het werken door de sterke wind te onveilig. Woensdag, toen de wind was gaan liggen, mocht het werk weer worden hervat.

Centraal staan twee zaken: de reparatie van de vijf appartementen en het weghalen van de heistelling. De woordvoerder van Heijmans: "Daarvoor zijn twee plannen van aanpak en die zijn vervlochten met elkaar."

Ondergrond

Maandag wordt bekeken of de ondergrond goed genoeg is om de kraan te kunnen neerzetten. In de grond zitten ook elektriciteitskabels van Stedin. Waar die precies liggen wordt onderzocht door het graven van sleuven. Partijen willen uiteraard voorkomen dat de kabels door het gewicht van de kraan en/of werkzaamheden beschadigd raken.

Naast Heijmans hebben de eigenaren van de getroffen vijf koopwoningen een aannemer in de arm genomen om de gevel te repareren. Alvorens die werkzaamheden kunnen beginnen, moeten de restanten van de kapotte gevel worden weggehaald. Die brokstukken verhinderen nu nog dat buren in drie naastgelegen huurwoningen in hun slaapkamer kunnen. Bouw- en woningtoezicht heeft dat aan de huurders van Woonstad laten weten.

De aannemer van de (koop)woningen aan de Sumatraweg zijn begonnen met het stutten van de beschadigde delen. Daarbij helpt het personeel de getroffen bewoners met het bijeenrapen van de spullen. "Maar het weer heeft de afgelopen dagen wel z'n werk gedaan", constateert een van de bewoners bedroefd.