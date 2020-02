'Haven Rotterdam wil blijven investeren, maar wordt belemmerd door de overheid'

"We hebben 338 miljoen euro geïnvesteerd in ons havencomplex, dat is bijna de helft van onze omzet: 706,6 miljoen euro. Dat doen niet veel andere bedrijven ons na," stelde president-directeur Allard Castelein. Een groot deel is geïnvesteerd in het omleggen van de Havenspoorlijn en voor de aanleg van de Container Exchange Route, een speciale douanevrije route tussen terminals op de Maasvlakte.

"Maar het geld gaat niet alleen naar kademuren en havenbekkens, we investeren ook in de digitale infrastructuur en de energietransitie. In deze omvang en met deze vastberadenheid geloof ik dat we een mooie positie innemen en hoop ik dat veel bedrijven deze positie willen volgen."

Meer, meer, meer

De nadruk op de investeringen moet niet als afleiding worden gezien voor een teleurstellend tweede half jaar, benadrukte de havenbaas. "De containersector is nog altijd 2,5 procent gegroeid en met 14,8 miljoen TEU blijven we veruit de grootste containerhaven van heel Europa. Maar ik vind het principieel onjuist dat je in de huidige tijd alleen denkt aan volumegroei: meer meer meer, bouwen bouwen bouwen. We hebben ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging en willen ook in de toekomst een duurzaam complex hebben. En ja, daarvoor heb je volume nodig om de investeringen te kunnen betalen."

Toch voelt de Rotterdamse haven de groeivertraging in de wereldhandel, mede door de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de verminderde staalproductie in Duitsland. Vooral het tweede half jaar in 2019 viel tegen bij de containertransport. En dat is toch de kurk waarop de haven drijft. "Het mag duidelijk zijn dat we geen voorstander van handelsbarrières zijn. Dat kan voor dit jaar een forse tegenwind veroorzaken."

Of de president-directeur zich ook geen zorgen maakt, nu er ook nog eens Corona-crisis is bijgekomen? "Ja, het zal wereldwijd invloed hebben op de gehele containeroverslag. We verwachten de komende vier weken 20 procent minder afvaarten van en naar China. Dat gaan we merken, zeker als de epidemie langer aanhoudt. Aan de andere kant kunnen sommige sectoren juist profijt van deze situatie hebben, bij de opslag van voorraden bijvoorbeeld."

Stikstofmaatregelen

De havenbaas wil ook volgend jaar 1,5 miljard euro investeren, mede om de energietransitie door te kunnen zetten. Maar hij voelt zich belemmerd door de stikstofmaatregelen van de Nederlandse overheid. "Het is bijzonder frustrerend dat de investering in sommige duurzame projecten niet door kunnen gaan, terwijl ze het milieu verbeteren."

Hij doelt daarmee onder meer op een compressiestation dat nodig is bij de aanleg van een CO2-opslag en transportproject in de haven. "Dat project loopt vertraging op als de uitstoot bij de bouw niet gecompenseerd kan worden." En zo leek de komst van sapfabrikant Innocent op de Maasvlakte spaak te lopen door de stikstofmaatregelen. "Maar die kunnen gelukkig doorbouwen door een aanpassing in de bestaande vergunning."

Wat de haven nodig heeft, is een doortastende Nederlandse overheid met een duidelijke visie, aldus de president-directeur. "De uitstoot van één boerderij is meer dan dat van ons hele havencomplex. Maar de wet- en regelgeving staat niet toe dat we een boerderij in ons gebied opkopen, de veeteelt stoppen en de ruimte die vrij komt gebruiken voor de haven. Dat zou het hele probleem oplossen, maar zo simpel is het helaas niet."