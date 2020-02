Rotterdamse atletiektrainer voor vier zedenzaken vervolgd

Een jaar geleden werd bekend dat Jerry M. was geroyeerd als lid van de Atletiekunie (KNAU). Hij zou vanaf de jaren tachtig pupillen hebben misbruikt . In een enkel geval zou dat zelfs tot een zwangerschap hebben geleid.

Politie en justitie hebben het afgelopen jaar met ongeveer 60 personen uit de atletiekwereld gesproken. Dat resulteerde uiteindelijk in vier aangiftes. Een deel van de strafbare feiten is verjaard. Ook met die slachtoffers zijn gesprekken geweest.

De feiten waarvoor de voormalig atletiektrainer nu terechtstaat, zijn uit de periode 2000-2009. Ze zijn deels in het buitenland gepleegd (Spanje en Frankrijk), deels in Nederland (met name Barendrecht; hij was coach bij de plaatselijke vereniging CAV Energie).