Een tweede Hartelbrug of de metro doortrekken?

De reportage over de ontsluiting van Voorne-Putten

Het aantal inwoners op Voorne-Putten blijft de komende jaren groeien. Die mensen moeten ook naar hun werk, dat vooral in Rotterdam is. De vier gemeenten op het eiland en het Havenbedrijf lieten onderzoek doen naar de ontsluiting. De gemeenteraad van Nissewaard boog zich woensdagavond over het advies.