Agenten met getrokken wapens houden automobilist aan in Rotterdam

De politie heeft donderdagmiddag een man opgepakt op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam. Hij zou eerder op de dag betrokken zijn geweest bij een verkeersruzie in Oegstgeest. De politie ontving de melding dat hij daarbij een vuurwapen zou hebben getoond.

Hoewel nog niet bekend was of de man inderdaad een vuurwapen bij zich had, nam de politie het zekere voor het onzekere en hield de man aan. Hij werd naar het politiebureau gebracht.

Later op de avond werd duidelijk dat de man geen vuurwapen bij zich had. Hij is vrijgelaten.