Automobilist die vuurwapen toonde bij verkeersruzie gepakt in Rotterdam

De politie heeft donderdagmiddag een man opgepakt op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam. Hij zou eerder op de dag betrokken zijn geweest bij een verkeersruzie in Oegstgeest. De politie ontving de melding dat hij daarbij een vuurwapen zou hebben getoond.

Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk een vuurwapen is getoond, zegt een woordvoerder. "Toch nemen we het zekere voor het onzekere en hebben we de man aangehouden."

Agenten konden de auto van de man donderdagmiddag stilzetten op de 's-Gravendijkwal en hem aanhouden. Ook de auto wordt naar het politiebureau overgebracht. De politie doet verder onderzoek.