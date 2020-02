Vegan-menu voor vissen in Blijdorp Oceanium

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam maakt een nieuw, veganistisch voer voor plantetende vissen in het waterwerelddeel Oceanium. In visvoer zitten vaak dierlijke ingrediënten, zoals vismeel. Vissen eten zo dus eigenlijk hun soortgenoten op. Wat Blijdorp betreft moet en kan dat anders.

De dierentuin ontwikkelt daarom een eigen visvoer voor plantetende vissen zoals de blauwgele doktersvis, bekend als Dory uit de film Finding Nemo. Dat nieuwe voer is gemaakt van plantaardige producten uit de zee. Dat is beter voor de vissen en beter voor de natuur. In traditioneel visvoer zitten namelijk ook vaak ingrediënten die op het land gekweekt zijn, zoals mais, graan of soja. Nogal onnatuurlijk voor vissen, vindt Blijdorp.

Het nieuwe voer van Blijdorp bestaat alleen nog maar uit plantaardige ingrediënten uit de zee. Geen vismeel meer en geen soja of mais. Dat is niet alleen natuurlijker, maar kan ook beter zijn voor de gezondheid van vissen. Bovendien gaat het verbouwen van soja op veel plekken ten koste van de natuur. Daar worden bijvoorbeeld bossen in het Amazonegebied voor gekapt.

Het nieuwe voer wordt uitgesmeerd op nepkoraal in het aquarium van de dierentuin. Daar kunnen de vissen hun voer dan vanaf 'grazen', zoals ze dat in het wild ook doen. Zo kunnen de vissen waar het nieuwe voer niet voor is bedoeld er niet goed bij.