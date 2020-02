Titelfavoriet Stefanos Tsitsipas uitgeschakeld in Ahoy

Stefanos Tsitsipas is donderdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Griek, in Rotterdam als tweede geplaatst, verloor van de Sloveen Aljaz Bedene: 7-5 en 6-4.

In de volgende ronde treft Bedene het Canadese talent Felix Auger-Aliassime. Hij rekende woensdag al overtuigend af met Grigor Dimitrov uit Bulgarije.

Andrey Rublev, die in de eerste ronde al indruk maakte tegen Nikoloz Basilashvili, gaf ook Alexander Bublik geen schijn van kans in de tweede ronde. Rublev incasseerde in die partij geen enkel breakpoint: 7-5 en 6-3. In de volgende ronde speelt de Rus tegen de winnaar van het treffen tussen Vasek Pospisil en Filip Krajinovic.

Jannik Sinner verraste ook. De pas 18-jarige Italiaan, die van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard heeft gekregen, versloeg David Goffin in twee spannende sets. Het werd 7-6 en 7-5 voor de tiener.