13-jarige verdachte steekpartij Ridderkerk maand langer vast

De 13-jarige jongen die vastzit voor het neersteken van een 16-jarige schoolgenoot in Ridderkerk, blijft dertig dagen langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdagmiddag bekendgemaakt.

Het slachtoffer uit Alblasserdam werd eind januari neergestoken in de Prinsenstraat in Ridderkerk, in de buurt van het Gemini College. Zowel het slachtoffer als de verdachte zit daar op school. Ze zouden ruzie hebben gehad. De jongen werd met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.



De politie kon vlak na de steekpartij de 13-jarige verdachte uit Rotterdam oppakken.

Burgemeester Anny Attema van Ridderkerk sprak een dag later haar afschuw uit. "Dit is qua incident één van de ergste soort. Kleine jongens met grote messen, daar maken we ons zorgen om."