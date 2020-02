'Als iedereen Carlo de Leeuw zou zijn, dan was er geen oorlog'

Voormalig collega's Mario Been, André Hoekstra en Ronald Graafland halen herinneringen op over Carlo de Leeuw

Mario Been maakte De Leeuw mee toen hij assistent en hoofdtrainer van Feyenoord was. Ook in zijn jeugd kwamen ze elkaar tegen. "De Leeuw was een mooie voetballer. Ik ging graag naar hem kijken, ook al was hij ouder."

André Hoekstra, assistent-trainer van Excelsior, zat een lichting onder De Leeuw toen hij in de jeugdopleiding van Feyenoord kwam. "Hij kon heel goed voetballen", blikt hij terug. "Zijn techniek was heel goed en hij had een goede voorzet."

Klagen

Na zijn actieve carrière werd De Leeuw materiaalman van Feyenoord en Oranje. Excelsior-keeperstrainer Ronald Graafland maakte De Leeuw in twee termijnen bij Feyenoord mee. Samen hadden ze met oud-Feyenoorder Joris Mathijsen een groepsapp waarin ze veel 'ouwehoerden'.

"Onze band was prima", vertelt Graafland. "Hij was een fijne collega: een echte voetbalvriend."

Volgens Graafland kon De Leeuw 'goed klagen'. "Hij woonde in Valkenswaard en moest dan om half 7 weg om naar Feyenoord te gaan. Dan vertelde De Leeuw dat de buren met hun wijsvingers naar het hoofd wezen. De Leeuw klaagde dan dat hij vroeg van huis moest en laat weer thuis kwam."

'Geen beter mens dan hij'

De Leeuw was een rustige, aimabele en relativerende persoonlijkheid. Zo omschrijven zijn voormalige collega's hem. Ook bij spelers was De Leeuw volgens Been erg geliefd.

"Als mens was er in mijn optiek geen betere", zegt hij. "Als heel de wereld zoals De Leeuw zou zijn, dan zou er geen oorlog zijn."