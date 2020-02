Geveltekst 'Uw adres is Het Wonder' krijgt nieuw likje verf in Schiedam

De historische gevel met de tekst ‘Uw adres is Het wonder’ ligt bij de Restauratie Werkplaats Schiedam. De letters worden daar zo goed mogelijk in de oude staat hersteld.

Het houten bord werd in januari tijdens werkzaamheden ontdekt bij werkzaamheden aan een filiaal van de Zeeman aan de Noordmolenstraat in Rotterdam. De Joodse familie achter de textielwinkel ‘Het Wonder’ is tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd en vermoord.



Scheurtjes in verflaag

"Er zitten allemaal scheurtjes in de oude verflaag. We kijken nu of we alle verflagen moeten verwijderen, want straks met het herstel moet de nieuwe verflaag wel langdurig mooi blijven natuurlijk", zegt restaurator Domien Akkermans terwijl hij met een vergrootglas op de letters van de tekst kijkt.

Het Historisch Genootschap Roterodamum en de Joodse stichting Loods 24 hebben gelobbyd om de tekst op de winkel te behouden. Het werd bijna weggesloopt bij de verbouwing van de Zeeman in januari.



Bord met een heel leven

Ze zijn nog aan het tellen, maar Akkermans en meesterschilder Tanja van Sijp denken al wel twintig verschillende lagen verf te hebben ontdekt. "In alle kleuren van de regenboog. Het bord heeft al een heel leven gehad voordat deze tekst erop kwam", vertelt Akkermans, die denkt dat de planken al zeker honderd jaar oud zijn.

Akkermans: "Het is geen moeilijke klus. Maar het verhaal achter 'Uw adres is Het wonder' maakt deze opdracht speciaal."

De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven het oude houten gevelbord te restaureren.



Het verhaal achter de geveltekst maakte ook indruk op medewerkers van Miniworld Rotterdam. Daar wordt binnenkort een miniatuurversie van het winkelpand neergezet.