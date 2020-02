Poll: wat vind jij ervan dat steeds meer jongeren een mes dragen?

Deze week besteden we veel aandacht aan het stijgende aantal jongeren dat een mes bij zich heeft. We zijn ook benieuwd wat jij vindt van deze ontwikkeling.

De afgelopen periode schreven we veel berichten over mes-incidenten waarbij opvallend jonge kinderen zijn betrokken. Zo werd een zeventienjarige jongen in zijn been gestoken in Spijkenisse . Een zeer bloederige steekpartij in Rotterdam-Beverwaard . Een dertienjarige jongen die een zestienjarige schoolgenoot in Ridderkerk in levensgevaar bracht met een machete.

In dit interview legt Delly uit dat hij onder meer een mes besloot te dragen om zichzelf te beschermen. Hoogleraar jeugdcriminologie Frank Weerman vertelde dat het juist erg gevaarlijk is om om die reden een mes te dragen.

Het is lastig in cijfers uit te drukken hoe groot het probleem precies is, maar iedereen is het erover eens dat het erg verontrustend is en veel jongeren uit onze regio ermee te maken hebben. Wat vind jij ervan dat er steeds meer jongeren een mes bij zich dragen op straat?

Wil jij je verhaal over messen kwijt? Een ervaring delen? Mail dan naar nieuws@rijnmond.nl

Bekijk hieronder onze reportage met Delly