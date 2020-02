'Vroeger vochten we met vuisten, niet met messen. Zo moet het blijven'

Een hype, die gauw zal overwaaien. Zo denken meerdere Rotterdammers over het messengebruik onder jongeren in de regio. "Je kan zeggen dat het aan drill-rapmuziek ligt, maar ik denk eerder aan stoerdoenerij."

De regio Rijnmond werd de afgelopen tijd opgeschrikt door meerdere mesincidenten. Zo werd een 16-jarige jongen in Ridderkerk neergestoken door een 13-jarige schoolgenoot, ging het mis in Spijkenisse en was er een bloederige steekpartij in Rotterdam-Beverwaard.

Rijnmond ging de straat op en vroeg jongeren in Rotterdam over hun ervaringen met messen. Een gevoelig onderwerp, want erover praten in beeld doen ze liever niet.

"Ik ging laatst naar stage, toen er een ruzie was. Een meisje trok een mes en wilde iemand anders steken. Ik wou helpen, maar toen stak ze mij", zegt ze terwijl haar hand in het verband zit. "Ik schrok, want ik wist niet dat ze een mes had."

Drill

De link met drill-rap, een hiphopgenre waarin geweld en criminaliteit een dominante rol speelt in zowel de teksten als de video's, wordt vaak gelegd. Onterecht, zegt een van de voorbijgangers. "Je kan van alles zeggen over drill, maar daar ligt het echt niet aan. Ik denk dat het eerder stoerdoenerij is."

Een ander is het daarmee eens, maar snapt wel dat de link gelegd wordt. "Ik vind niet dat drill-rap er iets mee te maken heeft, maar sinds dat in opkomst is zijn er wel meer jongeren met messen. Dat verband heb ik ook wel gelegd, maar het blijft de keuze van de jongens zelf. En het ligt ook aan de opvoeding."

Ze zijn het erover eens dat veel ouders vaak niet op de hoogte zijn van wat hun kinderen uitspoken. "Ouders weten soms niet eens dat hun kinderen messen bij zich dragen", zegt de een. "Het ligt er ook aan hoeveel vrijheid je je kind geeft. Als je op je kinderen let, weet je met wie ze omgaan." Al is dat volgens een ander geen reden om ouders de schuld te geven van steekincidenten.

Trend

Een oplossing voor dit probleem? "Geef ze meer inzicht", noemt er een. "Laat ze buurtwerk doen, of geef ze huiswerkhulp. Nu spelen ze alsof ze van de straat zijn." Een ander ziet het als een hype die de laatste tijd steeds groter is geworden. "Jonge groepen willen elkaar uitdagen, maar dat is helemaal niet nodig", zegt een ander. "Het zijn trendsetters. Ik kan het niet uitleggen, ik vind het gewoon raar."

Coachen

"Vroeger vochten we met vuisten, niet met messen. Zo moet het blijven", zegt een voorbijganger. Hij spreekt jongeren in zijn wijk erop aan als hij ze met messen ziet, legt hij uit. "Sowieso moeten oudere jongens die jongeren coachen. Ze denken dat een mes trekken makkelijk is, maar dat is niet de oplossing. Je doet dingen die je eigen leven en dat van degene die je steekt kunt verpesten. En voor wat?"