Schiedamse bieb viert jubileum met Lego-Korenbeurs

De Schiedamse bibliotheek bestaat honderd jaar en dat wordt gevierd. Een van de hoogtepunten is het nabouwen van het huidige onderkomen: De Korenbeurs uit 1792. Voor de zomer moet het miniatuurmonument gereed zijn. "We zijn allemaal hier een beetje verliefd op het gebouw".

Volgens bedenker en bibliothecaris Jan van Bergen en Henegouwen zijn er zo'n 35 duizend Legosteentjes nodig. "Het gaat zo'n honderd kilo wegen en wordt anderhalve meter hoog", vertelt de bedenker enthousiast. "Inmiddels hebben al meer dan dertig bouwers zich aangemeld via de website . We hopen dat het voor de zomervakantie klaar is".

Fanatieke bouwer

Niet alleen het uiterlijk van De Korenbeurs wordt nauwkeurig nagebouwd, ook het interieur zal in plastic blokjes worden uitgevoerd. "We hebben zelfs kleine plastic Lego-glaasjes kunnen regelen voor de lamp boven de leestafel", zegt Van Bergen en Henegouwen. "Ja, ook ik speelde vroeger met Lego, rood en wit. Ik bouwde een garage. Ik kreeg dan van mijn oma een cadeautje voor mijn verjaardag en dan meteen schudden om te horen of het Lego was. Een fanatieke bouwer was ik niet".

Heel Europa

De steentjes voor het toekomstige bouwwerk bestelde de jubilerende bibliotheek van Schiedam via het internet. "Wij hebben bij 26 mensen in heel Europa alle benodigde steentjes kunnen bestellen, via een soort Marktplaats-site voor Legosteentjes". Voor het Deense Lego-concern was het project te klein om mee te betalen. "Maar via het web is het allemaal gelukt en we hadden ervoor gespaard", lacht Van Bergen Henegouwen.

Niet iedereen kan zomaar aanschuiven en meebouwen. "Het is een zeer complexe klus, dus we hebben al wat zeer ervaren bouwers." In overleg kunnen zij ook de jeugd inschakelen voor de wat minder precieze klusjes aan De Korenbeurs van Lego in Schiedam.