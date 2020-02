Tennis Plaza - Aflevering 4: Verkerk, Kuijl en handtekeningenjacht

Het drietal bespreekt onder meer de uitschakeling van Daniil Medvedev, die als hoogste geplaatst naar Rotterdam was gekomen. "Het zit allemaal zo dicht bij elkaar, dat maakt dit toernooi zo mooi", stelt Verkerk, in 2003 nog finalist op Roland Garros. "Als Federer, Nadal of Djokovic eruit vliegt ga je dat merken maar ik denk dat nu iedereen gewoon blijft komen. Ik weet niet of een Medvedev qua naam zoveel meer toeschouwers trekt."

Verkerk is zeer te spreken over het 19-jarige Canadese supertalent Felix Auger-Aliassime, die woensdagavond verrassend eenvoudig wist te winnen van Grigor Dimitrov. "Heel volwassen voor een jongen van die leeftijd. Zoals hij gisteren speelde... Hij was gewoon veel beter dan Dimitrov. Hij is atletisch, sterk en kan alles. Ik denk dat hij het toernooi wint." Kuijl vult aan: "Het is een hele leuke jongen qua uitstraling, die van kinds af aan al bloedserieus met zijn sport bezig is. Echt spectaculair om naar te kijken."

'Dit kan echt niet'

In Tennis Plaza wordt ook de 'lucky losers-affaire' besproken. Vier Nederlanders lieten woensdagochtend de kans liggen de zieke Radu Albot in de eerste ronde te vervangen, omdat zij allen niet meer op tijd in Ahoy konden zijn.

"Dit kan echt niet. Het is een gebrek aan professionaliteit, een fout van de spelers en hun begeleidingsteams", vindt Verkerk. "Je moet, zeker als het toernooi in Nederland is, tijdens alle eerste ronde partijen gewoon aanwezig zijn. Die jongens missen nu een bedrag waar ze een paar maanden van kunnen tennissen."

Robin Haase, die werd uitgeschakeld door de Belg David Goffin, sprak woensdag al van een schande. "Hij heeft het perfect verwoord", vertelt Kuijl. "Coaches en spelers hadden allemaal alerter moeten zijn."

Bekijk boven dit bericht de volledige derde aflevering van Tennis Plaza met Martin Verkerk, Abe Kuijl en de reportage over de jacht op de handtekening van Stefanos Tsitsipas.