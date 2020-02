Rotterdamse raad wil duidelijkheid over hulp aan gezin doodgestoken Diya

Er is al in 2014 een melding gemaakt over het gezin van het doodgestoken meisje Diya bij politie en hulpverleningsinstanties. Maar uiteindelijk is toen geen hulp nodig geweest. Dat zegt de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove na vragen daarover in de Rotterdamse gemeenteraad.

Het 8-jarige meisje Diya werd in maart vorig jaar door haar vader gedood in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. Deze week presenteerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie & Veiligheid (IJV) hun onderzoek naar het overlijden.

Waanbeelden

De vader, die woensdag weer voor de rechter stond, had voordat het misging al dagen last van waanbeelden. Hij liep op zoek naar hulp tal van instanties af.



De dood van de Hoogvlietse Diya was niet te voorkomen geweest, ook al waren de signalen van alle betrokken instanties samengevoegd, zo stellen de inspecties in hun onderzoek.

Al veel eerdere melding

NRC berichtte eerder al dat het gezin in 2014 bekend was bij politie en hulpverleners. Diverse partijen in de Rotterdamse gemeenteraad vroegen vandaag de verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove om opheldering.

Volgens de wethouder is er een melding over het gezin geweest, maar is daarna geen zorgtraject geweest. Dat is ook aan de inspecties en aan de gemeente gemeld.

De wethouder kreeg vorig jaar veel kritiek van de gemeenteraad over de informatie die ze gaf rond deze zaak.

'Vergeten gesprekken'

Wat niet in het onderzoek staat, is dat er twee gesprekken zijn geweest die de Rotterdamse politie een paar dagen voor de moord op het meisje nog met de vader had. Burgemeester Aboutaleb zei dat de politie die pas op de dag voor de presentatie bij de Inspectie heeft gemeld.

Volgens de burgemeester heeft de man twee keer telefonisch contact gehad met de politie om aangifte te doen. De agenten vonden hem heel verward en hadden niet de indruk dat hij iemand iets zou aandoen. Er kwam geen aangifte, omdat de man daarvoor te verward was.

De inspectie heeft de informatie nog wel gekregen, maar aangegeven dat het onderzoek niet heropend hoefde te worden door die telefoontjes met de politie. Het zou niets veranderen aan de uiteindelijke conclusies.

De raadsleden gaan binnenkort uitgebreid met politie en justitie praten over de uitkomsten van de onderzoeken. Ze hebben gevraagd of ook de leden van de Inspecties uitgenodigd kunnen worden om vragen te beantwoorden.