Songfestivalproducent neemt kijkje bij ABN Amro WTT: 'Alles wat we hiervan kunnen leren is mooi meegenomen'

Rotterdam Ahoy is voor het ABN Amro World Tennis Tournament omgetoverd tot tenniswalhalla. Het meerdaagse evenement is de uitgelezen mogelijk voor producent Sietse Bakker om inspiratie op te doen voor het Eurovisie Songfestival in mei. "Ik zie hier dingen waarvan ik denk: O, dat wil ik ook!"

Bakker was donderdagmiddag aanwezig in Ahoy en keek zijn ogen uit. "Het is gaaf om hier rond te lopen en voor te stellen hoe het er straks uit gaat zien met het songfestival", zegt hij tegen verslaggever Sanne Waldekker. "De belichting, horeca... het is gezellig en de sfeer is goed. Dat moet je dan ook maar voor elkaar krijgen bij het songfestival."

Hij probeert zich vast in te denken waar tijdens het grootste liedjesfestijn van de wereld alles komt te staan. "Waar komt de persruimte, waar gaan de 1500 journalisten werken, waar komen de kleedkamers?", somt Bakker op.

"Er zijn kleedkamers nodig voor alle artiesten, de presentatoren en andere acts. Er is veel crew en er zijn veel vrijwilligers. Zij moeten kunnen werken, eten en drinken. Er is nog veel werk te doen, maar we komen elke dag een stapje dichterbij."

Bakker is vooral benieuwd hoe alles technisch in elkaar zit. "Maar ik ben ook heel benieuwd naar de hospitality en het center court. Ik heb net met Richard (Krajicek, toernooidirecteur, red.) staan praten en ik vind het ontzettend interessant hoe het eraan toe gaat. Alles wat we kunnen leren, is mooi meegenomen."

Maar voor nu is het in Ahoy ook vooral genieten. "Gelukkig hoef ik niet te tennissen, want dat is niet mijn sterkste kant. Ik vind tennis een mooie sport en het is leuk om naar te kijken. Het is nu even een uurtje ontspannen, maar straks ga ik weer terug naar Hilversum." Want, met het oog op het Eurovisie Songfestival: "Er is nog heel veel te doen."