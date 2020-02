Zieke Monfils eenvoudig langs landgenoot Simon op World Tennis Tournament

In de eerste set verloor Simon al vroeg zijn service, maar brak hij Monfils een paar games later terug. Laatstgenoemde pakte uiteindelijk de beslissende break bij een stand van 4-4, om de set vervolgens uit te serveren.

Monfils, duidelijk de publiekslieveling in Ahoy, brak zijn landgenoot vervolgens vier keer in de tweede set, om de wedstrijd eenvoudig naar zich toe te trekken. De titelverdediger speelt in de kwartfinale tegen de Brit Daniel Evans, al is het nog afwachten hoe het dan met Monfils zal zijn. De Fransman gaf na afloop van zijn gewonnen wedstrijd namelijk aan met koorts gespeeld te hebben.

Krajinovic

Ook Filip Krajinovic plaatste zich donderdagavond voor de kwartfinale. De 27-jarige Serviër klopte Vasek Pospisil, die woensdagavond nog de als hoogst geplaatste Daniil Medvedev naar huis stuurde, in twee sets: 6-4, 7-6. In de kwartfinale gaat Krajinovic het opnemen tegen de jonge Rus Andrey Rublev.