Tv-kok Ramon Beuk kookt zonder gas voor kritische Rotterdammers

Vijf wijken in Rotterdam moeten van de gemeente in 2030 volledig van het gas af. Veel bewoners van deze wijken zitten met vragen. "Wie betaalt voor mij een nieuwe elektrische kookplaat?", zegt een boze bewoonster uit Pendrecht. De gemeente opende donderdag een voorbeeldhuis in Pendrecht dat volledig van het gas af is. Tv-kok Ramon Beuk kookte elektrisch voor de kritische aanwezigen.

"Hoe moet je straks koken? Hoe verwarm je je huis? Het zijn veelvoorkomende vragen die leven onder bewoners in de vijf wijken die van het gas af moeten in 2030. Daarom openen we nu dit voorbeeldhuis", zegt wethouder Bas Kurvers.

Koken is hetzelfde

In het voorbeeldhuis in Pendrecht zijn verschillende elektrische kookplaten geïnstalleerd en vind je warmtewisselaars als kachel voor in huis. Tv-chef Ramon Beuk kookt tijdens de opening van het voorbeeld huis een nasi-gerecht op de elektrische kookplaat. "Ik kook al 20 jaar op inductieplaat, ik zou niet anders willen", zegt Ramon Beuk.

Ombouw kost veel geld

De gemeente stelt geld ter beschikking voor particuliere huiseigenaren in deze wijken om een nieuwe elektrische kookplaat aan te schaffen. "Ik heb een huurhuis, ik hoop dat ze het voor mij ook goed hebben geregeld", zegt een bewoonster in Pendrecht. Huurders van woningcorporaties hebben volgens de gemeente niets te vrezen, maar voor wie huurt bij een particuliere verhuurder is niks geregeld.

"Het kost echt veel geld, ik wil gewoon op gas blijven koken", zegt een bewoonster van 91. Een andere buurtbewoner pareert: "Ach, over tien jaar moet u van het gas af, misschien bent u er dan al lang niet meer."