Fer na emotionele avond: 'Carlo kijkt nu met een lach naar ons'

Dankzij een goal van Leroy Fer bekerde Feyenoord donderdagavond verder, na een 1-0 zege in en tegen Heerenveen. De middenvelder toonde zich na zijn treffer emotioneel, vanwege het overlijden van Feyenoord-materiaalman Carlo de Leeuw.

"Een goede vriend, iemand met een goud hart is er niet meer", vertelt Fer tegen Rijnmond. "Dan is het moeilijk om zo'n wedstrijd te voetballen, maar je moet 100% gefocust zijn, ook voor Carlo. Een emotionele avond, maar ik ben blij met hoe we die hebben afgesloten."

Fer werkte gedurende zijn carrière jarenlang samen met De Leeuw. "Iedereen heeft alleen maar goede woorden over Carlo, hij stond altijd voor je klaar. Steven (Berghuis, red.) zei ook al dat het zo moest zijn dat uitgerekend ik dan die goal moest maken en Carlo nu met een lach naar ons kijkt."

