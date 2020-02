'Den Haag, maak werk van wet tegen straatintimidatie'

De gemeente Rotterdam doet een dringende oproep aan de landelijke politiek om het beboeten van straatintimidatie in 2020 weer mogelijk te maken. “In Rotterdam moet je veilig en vrij over straat kunnen gaan. Staatintimidatie is een gif”, zegt wethouder Bert Wijbenga.

Rotterdam kon vanaf 2018 mensen bekeuren voor het naroepen en -sissen van mensen op straat. Dat was geregeld in een gemeentelijke verordening, regels over leefbaarheid die gelden voor iedereen binnen de gemeente.

In strijd met de wet

Volgens het Gerechtshof in Den Haag is die Rotterdamse regel in strijd met de grondwet. Het strafbaar maken van straatintimidatie is in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Het mag niet door een gemeente worden verboden, daar gaat de Tweede Kamer over.

Het hof deed die uitspraak in hoger beroep in een zaak tegen een 36-jarige Rotterdammer. Hij zou vorig jaar zomer op straat acht vrouwen hebben lastiggevallen door ze na te roepen, kus- en handgebaren te maken en achter hen aan te lopen.

In de Rotterdamse gemeenteraad is die uitspraak met verbazing ontvangen. "Met de grondwet in de hand worden de hufters op straat beschermt, terwijl de slachtoffers keihard in de kou worden gezet door het gerechtshof. Een hardere klap kan je hen niet geven", zegt VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans.

Nieuwe kansen

Nu ook in Amsterdam 50 tot 80 procent van de vrouwen zich vaak onprettig voelt op straat en die stad ook met een eigen aanpak komt, ziet wethouder Wijbenga nog meer de noodzaak dat Den Haag snel met wetgeving gaat komen.

Al vijf jaar wordt daaraan gewerkt, maar nog steeds is er geen wet. Wijbenga heeft daar samen met Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam al met minister Grapperhaus over gepraat. Vorige week heeft de wethouder CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg ontvangen. Zij zegt zich nu hard in te gaan zetten om samen met Lodewijk Asscher van de PvdA een meerderheid voor het plan te krijgen.

Doorgaan

Eerst zien en dan geloven, is een beetje de reactie op de Coolsingel. Toch wil de raad graag door met de aanpak van straatintimidatie.

Er wordt gewerkt aan het voorkomen van straatintimidatie, er is een speciale StopApp om het te kunnen melden, er zijn onderzoeken naar de meldingen en weerbaarheidstrainingen. De handhavers gaan ook de straat op, maar beboeten kan dus niet meer.

Wel kan er nu opgetreden worden tegen hinderlijk volgen, beledigen en aanraken. Dat blijft strafbaar.