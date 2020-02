Voetballer gaat viral nadat hij wegsprint voor hond: 'Ik ben daar doodsbang voor'

We spreken met Raygivano over het voorval.

"Ik zag die hond - en daar ben ik echt doodsbang voor - toen rende ik weg en kwam hij achter mij aan. Toen ik de andere kant op rende, bleef de hond achter mij aankomen", zegt Raygivano. Teamgenoten filmden het hele incident. Op het filmpje hoor je veel gelach van het publiek.

Video gaat viral

Het filmpje ging viral op internet. "Duizenden mensen zagen hem echt keihard rennen man, het was echt lachen", zegt een teamgenootje. Raygivano kan na het voorval ook hard lachen om de situatie: "Er is gelukkig niks gebeurd, ik sprong uiteindelijk in de dug-out en de hond is weer gevangen."

Bang voor honden

Raygivano is erg bang voor honden. "Toen ik jong was ben ik een paar keer aangevallen en gebeten door honden. Ik heb een soort trauma. Daarom rende ik zo hard weg", zegt hij.

Het baasje van de hond was de hond kwijtgeraakt in het Zuiderpark dat grenst aan de sportvereniging. De hond kon uiteindelijk worden gevangen aan de rand van het voetbalveld. Raygivano kwam met de schrik vrij.