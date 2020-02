Ook dierenambulance met spoed mag over Rotterdamse busbanen

Binnenkort mogen dierenambulances met spoed en gewone ambulances zonder spoed in Rotterdam over de busbaan rijden. Voor ambulances met spoed gold al een uitzondering voor de banen die eigenlijk bedoeld zijn voor lijnbussen en bepaald uitstootvrij vervoer.

Vorig jaar kwam Leefbaar-raadslid Aatjes met het voorstel 'Ambulance op de busbaan'. Na onderzoek blijkt dat het toelaten van een paar extra ambulances de doorstroom van busritten niet in de weg zit.

In Rotterdam zijn 42 busbanen en -stroken. Over 19 daarvan mogen straks niet alleen bussen en hulpdiensten met spoed, maar ook dierenambulances met spoed én gewone ambulances tijdens geplande ritten zonder spoed. De andere busbanen zijn daar niet voor geschikt, in verband met de verkeersveiligheid of om technische redenen.

Eerder was de voorwaarde dat dierenambulances elektrisch of op waterstof moesten rijden om in aanmerking te komen voor deze uitzondering. Dan hadden alle wagens vervangen moeten worden, die rijden namelijk op diesel. Dat hoeft nu niet meer.