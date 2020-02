Het weer van vandaag: droog en zacht

Vandaag is er veel bewolking met vanmiddag soms wat zon en blijft het droog. Het wordt een graad of 10. De zuidwestenwind waait matig en vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Vanavond en vannacht is er veel bewolking met enkele opklaringen en blijft het droog. Met een temperatuur die niet lager uitkomt dan 7 graden blijft het zacht. De zuidwestenwind waait matig en aan ze vrij krachtig.

Morgen is het bewolkt en blijft het droog. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag verder toe. Eind van de dag staat er een krachtige en aan zee harde zuidwestenwind, windkracht 6 of 7. In de middag wordt het 12 graden. De temperatuur loopt in de avond verder op naar 13 of 14 graden.



Vooruitzichten

Zondag bewolkt en perioden met regen. Vanaf maandag geregeld zon, maar ook nog een enkele bui. Er staat een krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Zondag wordt het 14 of 15 graden, daarna wordt het minder zacht, maar nog altijd te zacht voor de tijd van het jaar.