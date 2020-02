Aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Het vuur ontstond rond 02:00 uur.

De auto stond geparkeerd voor een flat tussen andere auto's. Of er meer auto's beschadigd zijn geraakt door de brand, is niet duidelijk. Het vuur is niet overgeslagen naar andere voertuigen.

Anderhalf uur later was het raak aan de Professor Rutgersstraat in Vlaardingen. Ook bij die brand wordt brandstichting niet uitgesloten.