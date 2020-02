IJsbaan wijkt voor storm Dennis

De aankomende storm Dennis gooit nu al roet in het eten voor komend weekend. De organisatie van Winter Wonderland Overschie heeft al besloten om het evenement voor zondagmiddag te schrappen. "Vanwege de storm is het niet toegestaan om het terrein op te bouwen voor de schaatsbaan en andere activiteiten", zo staat te lezen op Twitter.

"Want veiligheid staat voorop", voegt de organisatie daar nog aan toe. "En een nieuwe datum volgt snel."

In het Sidelingepark zou een schaatsbaan opgebouwd worden, met wat verdere attracties om de baan, zoals een springkussen. De organisatie was in handen van Jongerenraad Overschie.

Hoe sterk de storm zal zijn, is nog te bezien. "Volgens de laatste modellen is de kans dat er zeer zware windstoten zullen zijn maar ongeveer twintig procent", zegt weerman Ed Aldus. "Dat was eerder deze week nog een stuk hoger." Er kunnen wel windstoten voorkomen tussen de 75 en 90 kilometer per uur aan de kust.

Eerder werd ook al bekend dat een cruiseschip, dat als eindbestemming Amsterdam had, naar Rotterdam uitwijkt voor de storm.