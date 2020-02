Complimentenmeisjes maken mensen blij op Valentijnsdag in Rotterdam

Ze zijn rood. Heel rood. En met hun rode strik om hun middel vallen ze enorm op. En of dat nog niet genoeg is, schrijven ze ook nog complimenten op kaartjes aan willekeurige voorbijgangers op Rotterdam Centraal die de grootste chagrijn nog laten glimlachen. En vrijdag, op Valentijnsdag, zijn de dames helemaal in hun element.

Bibi en Gwen zijn twee van de complimentenmeisjes op Rotterdam Centraal. "Wij verspreiden complimenten op basis van een eerste indruk en op een onverwacht moment", legt Gwen uit. "En Valentijnsdag is de dag van de liefde. Veel mensen denken dan alleen aan partnerliefde, maar wij zijn van mening dat het een dag moet zijn van alle liefde."

Compliment

Met kaarten in de hand staan de twee dames in de grote hal van Rotterdam Centraal. Pianomuziek op de achtergrond en een groot apparaat dat hartjes projecteert op het plafond maken de sfeer helemaal af.

De twee dames delen aan wildvreemden complimenten uit. Een nietsvermoedende Benno wordt aangesproken door Bibi. Of hij open staat voor een compliment?

"Beautiful Benno. Supersharp and stunning. Grote bruine ogen, grote focus. Kwaliteitsman meets speelse boy.", schrijft Bibi op de kaart. Benno is er stil van. "Dat zijn wel even wat veren in mijn reet", zegt hij. Maar hij lijkt er wel blij mee te zijn.

Gehaast

En zo spreken Bibi en Gwen meer mensen aan op misschien de meest drukke plek van Rotterdam. "Ja, de meeste mensen hebben wel haast", zegt Gwen. "Maar we proberen toch de mensen te verrassen. Even de dagelijkse machine te doorbreken door iets liefs tegen elkaar te zeggen, waardoor mensen toch een beetje de hele dag gaan huppelen."

Volgens Gwen, die het werk al sinds 2006 doet, is het een dankbare job. "Soms maak je wel eens een traan los. Of dan krijg je achteraf een e-mail over hoe het iemand heeft geraakt. Je krijg er een hoop voor terug."

De actie van de complimentenmeisjes is mogelijk gemaakt door een, hoe toepasselijk op Valentijnsdag, anonieme aanbidder van Rotterdam. "Het is een bewonderaar van Rotterdam", legt Gwen uit, "die Rotterdammers en de bezoekers van Rotterdam in de watten wilt leggen met mooie woorden. Die vindt dat we wel vaker iets moois tegen elkaar mogen zeggen en wat we bewonderen aan elkaar. Zeker omdat we nu zo kritisch zijn op alles wat er niet goed gaat of beter moet."