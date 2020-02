Rijleraar uit Capelle verdacht van seks met 17-jarige in ruil voor rijlessen

De zaak kwam aan het licht toen de politie een online advertentie tegenkwam op de website www.sexjobs.nl. Daar bood de verdachte, een gecertificeerde rij-instructeur, rijlessen aan in ruil voor seksuele handelingen. Tijdens het onderzoek kwam de recherche erachter dat de verdachte seks zou hebben gehad met het meisje.

Seks met een 17-jarige kan met toestemming nog steeds strafbaar zijn. Zo is het 'verleiden van iemand in deze leeftijdsgroep met giften of beloften van geld of goed' niet toegestaan. Daar staat een maximumstraf op van 4 jaar.

De man is woensdag opgepakt in zijn huis in Capelle aan den IJssel. Hij zit nog vast.